Le Xiaomi Mi Note 10 Lite est en solde à 259 € chez La Fnac

A La Fnac, le smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite double SIM 64 Go en blanc glacier bénéficie actuellement d’une réduction de 13%. Son prix passe de 299 € à 259 €.

Smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite à petit prix à La Fnac

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone de milieu de gamme avec tout de même des finitions sympas et des performances correctes, ce Xiaomi Mi Note 10 Lite devrait parfaitement vous convenir.

En effet ce modèle a de nombreux atouts comme son écran Oled bien calibré, des performances satisfaites grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 730G présent également chez le Mi Note 10 ainsi qu’une autonomie de 23h26 qui le place en tête dans cette discipline.

Attention toutefois, il y a bien évidemment quelques bémols pour ce tarif, à savoir la partie photo. En effet les détails des images ne sont pas au rendez-vous et le rendu des couleurs est plutôt décevant. Si la photo est une partie prenante pour vous il vaudra peut-être mieux passer votre chemin et consulter notre comparatif des meilleurs smartphones pour orienter au mieux votre choix. Autres points négatifs à connaître, l’absence d’étanchéité et l’inexistence de port microSD.