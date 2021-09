Le Xiaomi Poco X3 Pro passe sous la barre des 200 €

Si vous souhaitez changer votre smartphone mais que votre budget est d’environ 200 €, voici un bon plan fait pour vous. En effet, chez Cdiscount, le Poco X3 Pro de Xiaomi est actuellement à 199 € au lieu de 279 € soit une très belle économie de 80 €.

Le Xiaomi Poco X3 Pro est à petit prix chez Cdiscount

Le smartphone de Xiaomi, le Poco X3 Pro passe donc à un tarif accessible chez Cdiscount. En effet, à moins de 200 €, il serait dommage de passer à côté. Toutefois, avant de valider votre panier, vous avez certainement besoin de connaître la fiche technique du produit en question.

Le Poco X3 Pro est équipé d’un processeur Snapdragon 860 avec 8 Go de RAM soit une configuration qui vous permettra de faire tourner vos applications préférées sans oublier vos jeux les plus gourmands. Il possède une dalle IPS LCD Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz et ayant une taille de 6,67 pouces. Son point fort est sans conteste sa batterie de 5160 mAh qui va vous permettre de tenir amplement votre journée et même deux si votre utilisation quotidienne est raisonnable. Si ce n’est pas le cas, n’ayez crainte vous pourrez utiliser un chargeur rapide qui vous permettra de récupérer au plus vite votre batterie pleine.

