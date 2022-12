Le Xiaomi Redmi 10 passe sous la barre des 150 €

Si vous devez acheter un smartphone à votre ado, c’est le moment de sauter sur cette belle affaire. En effet, actuellement le Xiaomi Redmi 10 est à seulement 149 € au lieu de 180 € habituellement.

Xiaomi Redmi 10 > 149 € chez Cdiscount

Le smartphone Xiaomi Redmi 10 est à un prix accessible chez Cdiscount

Ce smartphone à petit prix conviendra parfaitement aux adolescents qui ont besoin d’un smartphone performant et pratique. Chez Cdiscount, il est donc actuellement sous la barre des 150 €, soit une belle offre à ne pas rater mais attention les stocks risquent de très vite partir. Avant de faire votre commande, vous avez sans doute besoin d’en savoir plus sur les caractéristiques du produit concerné.

Concernant le Xiaomi Redmi 10, sachez qu’il possède une dalle LCD IPS d’une résolution de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. A l’intérieur, on y retrouve une puce Helio G88 avec 4 Go de RAM et 64 Go de ROM extensible via MicroSD, soit une configuration qui vous permettra de faire tourner vos applications habituelles. Grâce à ses 4 capteurs photo, les clichés seront corrects pour le tarif et idem du côté de l’autonomie grâce à une batterie de 5000 mAh.

Toutefois, si ce smartphone ne coche pas tous vos critères, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs smarpthones.