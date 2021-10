Le Xiaomi Redmi 9A est à moins de 90 €

Ce smartphone parfait pour les petits budgets devraient en intéresser plus d’un. En effet, habituellement affiché au alentour des 110 €, le smartphone est en ce moment à moins de 90 € chez Aliexpress. Toutefois, il faudra vite faire votre commande car les prix bougent très souvent.

Le smarpthone Xiaomi Redmi 9A est à prix réduit

Pour un prix aussi bas, le smartphone Xiaomi Redmi 9A a tout de même des caractéristiques qui devraient intéresser ceux qui ne souhaitent pas se ruiner. En effet, si vous n’êtes pas à la recherche de performances digne des smartphones haut de gamme, ce modèle et ce bon plan sont pour vous.

Le smartphone possède une dalle HD de 6,53 pouces avec un processeur MediaTek Helio G25 et 2 Go de RAM. Vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités de base et également surfer sur vos réseaux sociaux. Côté photo, il ne faudra pas s’attendre à des miracles, mais les clichés seront corrects avec une bonne lumière. Son point fort est son autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh qui pourra vous permettre de tenir 2 jours complets.

Toutefois, si vous avez un budget plus important et que vous recherchez des performances plus pointues, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs smartphones.