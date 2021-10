Le Xiaomi Redmi 9T passe à moins de 120 €

Chez Electro Dépôt, le smartphone de Xiaomi, le Redmi 9T est affiché à 148,95 € mais grâce à une offre de remboursement de 30 €, le produit passe à 118,95 €. Il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter car l’offre se termine le 15 octobre 2021.

ODR de 30 € sur le Xiaomi Redmi 9T

Pour bénéficier de ce bon plan, il va donc falloir être très rapide puisque l’ODR de 30 € prend fin le 15 octobre 2021. Après avoir effectué votre achat, il faudra remplir le formulaire de participation et fournir les pièces justificatives dans votre courrier. Vous aurez un délai de 30 jours pour l’envoyer à l’adresse communiquée et votre remboursement par virement bancaire sera effectué dans un délai de 4 à 6 semaines.

Concernant le Xiaomi Redmi 9T, il possède un écran de 6,53 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 662 avec une mémoire vive de 4 Go et d’un espace de stockage de 64 Go. Son autonomie est correcte grâce à une batterie de 6000 mAh qui va vous permettre de tenir amplement votre journée, pour les plus gourmands, la charge rapide est disponible.

Dans le doute, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs smartphones, il vous permettra de faire votre choix.