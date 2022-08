Le Xiaomi Redmi Note 11 est à prix réduit

Ceux qui doivent changer leur smartphone vont pouvoir bénéficier de cette belle offre chez Amazon. En effet, le Xiaomi Redmi Note 11 est actuellement à 150,65 € au lieu de 200 € environ. Il ne faudra pas attendre trop longtemps car cette belle promotion pourrait très vite disparaître.

Xiaomi Redmi Note 11 > 150,65 € chez Amazon

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 est moins cher chez Amazon

Dès maintenant, vous allez pouvoir faire une belle affaire chez Amazon. En effet, ceux qui doivent d’urgence changer leur smartphone mais avec un petit budget vont pouvoir effectuer leur commande. Chez Amazon, le Xiaomi Redmi Note 11 est à seulement 150,65 €, toutefois avant de valider votre commande voici quelques caractéristiques du produit concerné.

Le Xiaomi Redmi Note 11 possède un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, un processeur Snapdragon 680, une mémoire vive de 4 Go ainsi qu’un espace de stockage extensible grâce à une carte USB de 1 To. Côté photo, il est équipé d’un quadruple capteur de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 13 MP.

Cependant, si ce modèle ne semble pas correspondre à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.