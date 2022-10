Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est 100 € moins cher

Les smartphones bénéficient régulièrement de belles promotions afin d’être accessibles à tous. Chez Cdiscount, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro voit son prix chuter à 229 € au lieu de 329 €, une belle économie à ne pas rater pour les intéressés.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro est à 229 €

Ce smartphone de milieu de gamme de la marque Xiaomi devient encore plus abordable chez Cdiscount. En effet, le site le propose actuellement à 229 € au lieu de 329 € soit une remise de 100 € tout rond, il serait vraiment regrettable de passer à côté si vous avez besoin de ce type de produit.

Ce produit possède un écran AMOLED de 6,67 pouces Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. A l’intérieur se trouve un processeur MediaTek Helio G96 secondé par 6 ou 8 Go de RAM selon le modèle de votre choix. Cette configuration permettra à vos applications et à vos jeux 3D de tourner sans problème. Concernant l’autonomie, elle sera de deux jours environ grâce à une batterie plus que correcte de 5000 mAh. Les gros consommateurs bénéficieront de la charge rapide 67 W qui permettra de récupérer 100 % de batterie en 30 minutes.

Toutefois, si ce smartphone ne correspond pas à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.