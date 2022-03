Le Xiaomi Redmi Note 11 voit son prix chuter à 147 €

Si vous devez changer votre smartphone mais que votre budget est limité c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, chez Aliexpress les bonnes affaires sont nombreuses et cette fois cela concerne le Xiaomi Redmi Note 11. Actuellement son prix chute à 147 € au lieu de 199 €.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 est à prix réduit chez Aliexpress

C’est à un tarif exceptionnel que vous allez pouvoir acheter le smartphone Xiaomi Redmi Note 11 puisqu’il passe sous la barre des 200 € soit à 147 € précisément. Pour bénéficier de ce tarif, il vous suffira tout simplement de copier/coller le code promo suivant : SDFRP018 puis vous pourrez valider votre panier. Grâce à ce code promo et à un coupon supplémentaire offert par le site, le Xiaomi Redmi Note 11 passera à 147 €.

Toutefois, avant de valider votre panier, vous souhaitez certainement en savoir plus concernant les caractéristiques du produit. Sachez qu’il est équipé d’un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, on y retrouve un processeur Snapdragon 695 avec une compatibilité 5G et une certification IP53.

