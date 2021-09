Le Xiaomi Redmi Note 9T bénéficie d’une réduction exceptionnelle de 80 €

Si vous aviez en tête d’acquérir le Xiaomi Redmi Note 9T c’est le moment de profiter de cette belle affaire. En effet, Amazon va vous faire bénéficier d’une belle économie de 80 € puisque le smartphone passe à 169,90 € au lieu de 249,90 €.

Xiaomi Redmi Note 9T est à prix réduit chez Amazon

C’est donc une excellente nouvelle pour ceux qui sont intéressés par le Xiaomi Redmi Note 9T puisque vous allez pouvoir réaliser une économie de 32 % sur le site Amazon. Pour ne pas rater cette offre, il ne faudra pas trop attendre, car chez le géant américain, les prix ont tendance à vite grimper.

Toutefois, avant de valider votre commande, vous avez certainement envie de connaitre les caractéristiques techniques du produit en question. Équipé de la 5G, le smartphone possède une capacité de stockage de 64 Go qui sera extensible grâce à une carte microSD. Il embarque un processeur MediaTek Dimensity 800U Octo-Core cadencé à 2.4 GHz avec 4 Go de RAM et une puce graphique Mali-G57. Le smartphone a un écran de 6,53 pouces avec une définition Full HD+ 1080 x 2340 pixels. L’autonomie est également très satisfaisante puisque grâce à sa batterie de 5000 mAh vous devriez tenir largement votre journée complète et même un peu plus si votre utilisation est raisonnable.

