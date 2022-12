Lebara : des forfaits prépayés 40 et 100 Go à prix canon pour le Black Friday

Lebara casse ses prix pour le Black Friday – Andrea Piacquadio/Pexels

Lebara cible tous les profils de consommateurs avec ses offres Black Friday qui comprennent un forfait 40 Go à 5,99 €/mois et un forfait 100 Go à 9,99 €/mois. Les deux sont sans engagement. Vous pourrez changer d’offre quand vous le souhaitez. Cependant, toutes les conditions sont réunies pour que vous restiez le plus longtemps possible.

Profiter de ce bon plan



D’abord, ces offres n’ont pas de condition de durée. Leurs prix attractifs seront toujours valables au bout de la première année. Elles sont en outre prépayées. En conséquence, il n’y a pas de hors-forfait, il suffit de recharger quand vous avez épuisé votre forfait data. La recharge peut se faire en point de vente, mais aussi par prélèvement en associant votre compte bancaire. Dans ce dernier cas, le renouvellement s’opère automatiquement tous les 30 jours.

Ces forfaits Lebara sont également flexibles. La souscription est simple, sans contrat ni RIB. L’abonnement peut être mis en pause ou arrêté facilement depuis l’espace client. Les offres permettent aussi de conserver votre numéro de téléphone actuel.

Enfin, en ce qui concerne les services inclus, ces deux offres vous fournissent 40 ou 100 Go d’internet en 4G selon votre choix, ainsi des appels et SMS illimités vers la France. Le réseau utilisé est celui d’Orange, ce qui vous assure un réseau mobile de qualité à moindre coût.

Ce qu’il faut retenir de l’offre Lebara Mobile :

100 ou 40 Go de data en 4G en France métropolitaine ;

Appels et SMS illimités vers la France ;

Réseau Orange ;

Carte SIM gratuite ;

Sans engagement et sans condition de durée ;

Offres valables jusqu’au 05 décembre 2022.

Si jamais ces deux offres ne vous conviennent pas, Lebara propose un forfait prépayé plus généreux en data pour le Black Friday :