Leboncoin rachète eBay pour 8 milliards d’euros

Parmi les 9.2 milliards de dollars, on retrouve 2,5 milliards de dollars en espèces pour eBay et 540 millions d’actions Adevinta. L’accord fait d’eBay un propriétaire de 44 % d’Adevinta, avec 33,3 % des droits de vote.

L’entreprise sera présente sur le marché dans 20 pays, couvrant ainsi un milliard de personnes avec trois milliards de visites par mois. « Nous pensons que la combinaison des deux sociétés, avec leurs activités complémentaires, crée l’une des histoires d’équité les plus passionnantes et les plus convaincantes dans le secteur des petites annonces en ligne« , a déclaré Rolv Erik Ryssdal, PDG d’Adevinta.

eBay a enregistré de bons résultats au cours de son dernier trimestre grâce à l’impulsion donnée par les consommateurs qui font leurs achats en ligne à cause de la pandémie. Le secteur des petites annonces a néanmoins souffert car le confinement a forcé la fermeture de milliers de concessionnaires automobiles.

Un autre acteur du marché aurait pu racheter eBay

Adevinta, issue de la société de médias norvégienne Schibsted l’année dernière, a pris du retard dans l’offre initiale. En effet, elle offrait 8 milliards de dollars en espèces et en actions contre 9 milliards de dollars en espèces pour l’offre de son concurrent Prosus, la branche néerlandaise du groupe sud-africain Naspers.

Cependant, le directeur général d’eBay, James Iannone, a convaincu les administrateurs le week-end dernier que le groupe américain de commerce en ligne devait conserver son exposition sur le secteur des petites annonces et a persuadé Adevinta d’augmenter son offre.

L’activité d’eBay Classified Groups dans le domaine des petites annonces comprend des marchés en ligne distincts tels que Kijiji, qui est utilisé au Canada et en Italie, et Gumtree, qui est populaire au Royaume-Uni, en Australie et en Afrique du Sud. Elle possède également Bilbasen, un marché automobile danois en ligne, et le site britannique de recherche de voitures Motors.co.uk.

