L’Echo Dot 4e génération est à moins de 30 €

Chez Amazon, l’Echo Dot 4ème génération, bénéficie d’une belle promotion puisqu’elle passe sous la barre des 30 €. En effet, elle est à seulement 29,99 € au lieu de 59,99 € soit une réduction de 50 %.

L’Echo Dot 4e génération est à 29,99 €

Même si vous n’êtes pas encore équipé, vous connaissez sans nul doute l’Echo Dot ainsi que toutes ses fonctionnalités. Si vous avez envie de vous équiper, c’est le moment de sauter le pas puisque chez Amazon, l’Echo Dot est actuellement à moins de 30 € soit à 29,99 € seulement.

Grâce à Alexa, vos tâches quotidiennes vont être plus simples. L’Echo Dot va pouvoir vous renseigner sur la météo et les actualités, mais elle vous permettra aussi d’établir votre liste de course, vous préviendra lors de l’arrivée de vos colis, passer vos morceaux souhaités ou encore commander vos autres objets connectés comme les ampoules Philips Hue par exemple.

Attention, chez Amazon, le prix est susceptible de vite grimper et les stocks de vite partir, il est donc conseillé de ne pas perdre de temps si vous voulez acquérir votre Echo Dot 4ème génération. Si toutefois vous ne souhaitez pas partir sur ce produit, pensez à consulter notre comparatif des meilleures enceintes connectées pour y trouver votre bonheur.