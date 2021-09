L’Echo Show 8 2ème génération passe sous la barre des 100 €

Chez Amazon et chez Boulanger, l’Echo Show 8 passe à 99,99 € au lieu de 129,99 €.

L’Echo Show est une enceinte connectée équipée d’un écran de 8 pouces. Si vous avez envie de découvrir cet accessoire c’est le moment de profiter de cette belle offre chez Amazon et chez Boulanger. En effet, actuellement l’Echo Show 8 de la 2ème génération passe à 99,99 € au lieu de 129,99 €.

L’Echo Show 8 2ème génération est à 99,99 €

Grâce à l’Echo Show, Alexa va donner vie à vos divertissements. En effet, grâce à cet écran connecté 8 pouces vous allez pouvoir regarder directement vos clips, vos vidéos, consulter votre planning, passer vos appels vidéos, gérer l’ensemble de vos appareils connectés (caméra, robot aspirateur, lumière, etc…). Sachez que vous aurez également accès à vos vidéos Netflix, Prime vidéo ou encore Molotov.

L’Echo Show pourra également afficher vos souvenirs en se transformant en cadre numérique. Sachez que votre vie privée sera protégée, car via un simple bouton vous pourrez déconnecter la caméra et les microphones. L’Echo Show va donc être un véritable allié dans votre vie au quotidien et grâce à cette belle promotion c’est le moment de découvrir ce produit qui a tous les atouts pour vous combler.

Toutefois, décidez-vous vite, car les stocks partent vite surtout à un prix aussi bas.