L’écran incurvé PC Liyama G-Master bénéficie d’une remise immédiate de 45 €

Les gamers qui sont à la recherche d’un nouvel écran vont pouvoir sauter le pas grâce à ce bon plan. En effet, chez Cdiscount, l’écran PC Liyama G-Master Red Master est à moins de 165 € soit à 164,90 € précisément au lieu de 209 €.

Ecran PC Liyama G-Master > 164,90 € chez Cdiscount

L’écran incurvé Liyama G-Master est moins cher chez Cdiscount

Cet écran d’entrée de gamme de la marque Liyama apporte des caractéristiques satisfaisantes par rapport à son prix surtout actuellement grâce à cette belle promotion. Chez Cdiscount, vous allez pouvoir bénéficier d’une remise immédiate de 45 €. Attention à ne pas passer à côté faute d’un stock suffisant.

Avant de valider votre commande, voici quelques détails sur le produit à connaître. L’écran PC en question propose une dalle FHD de 24 pouces incurvée avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 165 Hz. La technologie de l’écran a pour but de vous apporter un confort et une qualité de jeu mais également de préserver votre vue grâce à la technologie Flicker-Free qui va annuler le scintillement et réduire la lumière bleue.

Du côté de la connectique, vous retrouverez deux ports HDMI, deux ports USB, un connecteur DisplayPort et une prise casque audio.