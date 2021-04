L’écran PC Gaming MSI Optix G24C4 voit son prix chuter de 50 € à la Fnac

A la Fnac vous allez pouvoir profiter d’une belle réduction de 50 € à valoir sur cet écran PC Gaming MSI Optix G24C4. Affiché au prix de départ à 229,99 €, il passe à 179,99 €.

MSI Optix G24C4 le PC Gaming passe à 179,99 € à la Fnac

Cet écran PC Gaming de 23,6 pouces, soit une diagonale de 60 cm, propose des caractéristiques qui devraient attirer votre attention. En premier lieu, c’est le taux de rafraichissement de 144 Hz avec une latence de 1 ms qui va bien évidemment vous tenir en haleine. Sa technologie AMD Freesync qui permet de synchroniser la carte graphique et la dalle va éviter les déchirures et les sautes d’image pour un jeu fluide et sans heurts.

Sa dalle incurvée 1500R va vous offrir un angle de vision panoramique et vous assurera un confort ultime pour mener à bien vos longues sessions de jeu. Le filtre anti-lumière bleue et le filtre anti-scintillement protègeront vos yeux afin d’augmenter votre confort oculaire.

Affiché habituellement à 230 €, c’est une très belle réduction de 50 € que vous propose la Fnac. La livraison vous sera en plus offerte, une raison supplémentaire pour craquer et valider votre panier dans les plus brefs délais.

