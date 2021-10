L’écran PC Gaming Samsung est à prix réduit chez Amazon

Si vous avez envie de changer votre écran PC et d’opter pour un spécialisé dans le gaming, en voici un qui devrait vous intéresser. En effet, chez Amazon, le PC Gaming incurvé Samsung Odyssey G5 27 pouces est actuellement à 259,90 € au lieu de 299 €.

L’écran PC Samsung est à moins de 260 €

Pour les joueurs qui auraient besoin de changer leur écran PC, voici un bon plan à ne pas rater chez Amazon. En effet, affiché actuellement à 259,90 €, l’écran propose de nombreux atouts qui devraient vous intéresser. C’est tout d’abord sa dalle incurvée de 27 pouces qui va attirer votre attention. Cette dernière possède une courbure de 1000R avec des bordures ultra-fines sur 3 côtés soit un look qui va vous plonger au cœur de votre jeu vidéo. Il possède en plus une définition WQHD avec un taux de rafraichissement à 144 Hz.

L’écran sera également idéal pour les jeux qui demandent d’être le plus rapide possible et ce grâce à un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Un avantage considérable qui vous permettra d’avoir une longueur d’avance sur vos adversaires. Sachez également que grâce à la technologie AMD FreeSync Premium vous éviterez les problèmes de déchirements et de saccades lors de vos parties. L’écran est aussi compatible HDR10 et possède 2 entrées HDMI, une entrée DisplayPort et une prise casque.