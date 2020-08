Legion Slim 7i : Lenovo présente son ultrabook gamer, compact, léger et performant

Avec son nouveau Legion Slim 7i, Legion montre qu’il est possible d’offrir un PC portable à la fois léger et capable de faire fonctionner la plupart des jeux dans d’excellentes conditions.

Il y a quelques semaines, Lenovo annonçait la restructuration de sa gamme de PC portables Legion, dédiée aux passionnés de jeux. Les quatre modèles présentés alors (et désormais commercialisés) arborent un design assez sobre, dans des formats de 15,6 et 17,3 pouces conventionnels (2,2 Kg pour le modèle 15,6 pouces).

Aujourd’hui, le constructeur annonce sa volonté de compléter sa nouvelle gamme avec le Legion Slim 7i, qui – comme son nom l’indique – a subi une cure d’amaigrissement afin de faire passer son poids sous les barre des 2 kg. En effet, malgré son écran de 15,6 pouces, le châssis en aluminium de la machine ne pèse plus que 1,8 kg. De plus, l’épaisseur du Lenovo Legion Slim 7i n’est que de 1,8 cm.

Lenovo Legion Slim 7i – Crédit : Lenovo

Le Legion Slim 7i offre de la 4K à 60 Hz et de la RTX 2060 Max-Q

Le constructeur propose plusieurs options d’affichage : Full HD en 60 ou 144 Hz et 4K en 60 Hz. Parmi les composants internes, figurent un processeur Intel de dixième génération (jusqu’au Core i9-10980HK) et une puce graphique Nvidia GTX 1650Ti Max-Q ou RTX 2060 Max-Q. En outre, la configuration peut abriter jusqu’à deux SSD configurés en Raid 0.

Lenovo Legion Slim 7i – Crédit : Lenovo

Le reste de l’équipement comprend une Webcam 720p (dotée d’un obturateur manuel), un clavier rétro éclairé RGB et d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton de démarrage. Et si le Lenovo Legion Slim 7i est fourni avec un adaptateur secteur, qui voit lui aussi ses dimensions réduites, il peut aussi être rechargé rapidement par l’intermédiaire d’un chargeur USB C de 95 watts.

Enfin, la connectique est composée de 4 ports USB, dont deux de type C compatibles Thunderbolt 3. Un lecteur de cartes mémoire SD est également présent, tout comme les technologies Wi-Fi 6 (ax) et Bluetooth 5.

Le Legion Slim 7i devrait être disponible en novembre, à partir de 1899 €.

Parallèlement à cette annonce, Lenovo a également dévoilé deux nouveaux PC portables de la gamme Yoga, ainsi que sa nouvelle tablette haut de gamme, la Lenovo Tab P11 Pro.

