LEGO : 30 % de réduction sur le set Bonsaï 10281 !

On parle souvent des kits de construction LEGO dédiés aux grosses franchises comme Star Wars et Marvel. Mais le fabricant a plus d’une brique à son arc. À l’occasion des soldes d’été, un set qui gagne à être connu s’est rappelé à notre bon souvenir. Il s’agit du kit 10281 qui permet de construire un bonsaï en LEGO. Et celui-ci est vendu au prix agressif de 34,99 euros par Amazon (au lieu de 49,99 euros). Une belle ristourne !

LEGO : un bonsaï en promotion !

Composé de 878 pièces, il se destine à des constructeurs adultes. Une fois mis sur pied, ce set issu de la collection Botanique de LEGO devrait apporter calme et sérénité à votre intérieur où vous pourrez l’exposer. Vos invités auront alors tout loisir d’admirer son joli feuillage vert. Et selon votre humeur, vous pourrez le transformer en cerisier affublé d’une copieuse floraison rose.

La plante sera surmontée sur un pot rectangulaire reposant sur un support façons lattes en bois. Quant à ses dimensions, ce set Bonsaï mesure plus de 18 cm de haut pour une longueur de 21 cm et une largeur de 20 cm. Petit détail qui tue, certains éléments en plastique ont été conçus à partir de véritable canne à sucre.