LEGO 3DFX Voodoo : la mythique carte graphique recréée en briques dans Ideas

Sur Lego Ideas, un fan partage un projet qui ravira les amateurs de jeux vidéo et de petites briques avec un set de 3DFX Voodoo, la carte graphique emblématique de la fin des années 90, et des débuts de la 3D sur PC.

Bientôt centenaire, le fabricant de jouets de construction est toujours aussi dynamique et innovant. Avec son programme « Lego Ideas », la marque danoise donne la parole à ses fans et à leur créativité en les invitant à soumettre leur idée de set. Si jamais elle obtient plus de dix mille votes en une année et les faveurs du jury Lego, elle sera commercialisée, et son auteur empochera 1 % des ventes.

Sur le site officiel du programme, Bhaal_Spawn a soumis une idée originale qui rappellera des souvenirs aux joueurs de la première heure. Il a en effet construit une réplique de la carte graphique la plus emblématique des années 90, la 3dfx Voodoo. Pour le moment, le projet est encore loin d’atteindre les 10 000 votes nécessaires, le fan n’a reçu qu’environ 600 votes. N’hésitez pas à le soutenir en votant pour lui sur la page de son projet.

Le kit LEGO 3DFX Voodoo, le set des gamers quarantenaires

Peu d’entre vous s’en souviennent, mais il fut un temps où 3D était synonyme de bouillie de pixel et lenteur. C’est là qu’une petite société californienne est venue révolutionner le jeu vidéo sur PC. Avec l’arrivée de la première 3DFX Voodoo en 1996, le rendu logiciel laisse place à l’accélération matérielle. Un must à l’époque, mais l’avance technologique du constructeur ne durera pas. Deux ans plus tard, la Matrox G200, et les premières cartes 3D ATI et NVIDIA 3D viennent concurrencer la nouvelle Voodoo Banshee. En 2000, le sort de la firme est scellé avec son rachat par NVIDIA en fin d’année.

Dans un style plus actuel et plus populaire, le Tesla Cybertruck a récemment eu droit à son set Lego en dépassant les 10 000 votes requis en seulement quelques jours. Un juste retour des choses, Lego s’était gentiment moqué du design du pickup électrique en le comparant à une simple brique sur roues.

Source : Lego Ideas