LEGO Batman : deux nouveaux sets avec Catwoman et la Batcave pour préparer la sortie du film en 2022

LEGO se prépare à la sortie du film The Batman prévue pour le premier trimestre de 2022 avec deux nouveaux sets. On retrouve le set de la course-poursuite en motos de Batman et Catwoman et celui de l’affrontement du Sphinx à la Batcave.

The Batman est le film le plus attendu de DC Comics qui nous plongera dans la peau du jeune Bruce Wayne incarné par Robert Pattinson. Le film qui s’annonce très graphique, très sombre et très effrayant selon les premiers retours sortira le 2 mars 2022. LEGO se prépare déjà à l’arrivée du film en lançant deux nouveaux sets. Ils seront disponibles dès le 1er janvier 2022 en France.

La Batcave : l’affrontement du Sphinx – Crédit : LEGO

Après la Batmobile Tumbler déclinée en deux modèles à 229,99 € et 39,99 €, les deux nouveaux sets LEGO The Batman sont à 14,99 € et 69,99 €. Le premier est celui de la course-poursuite en motos de Batman et Selina Kyle, alias Catwoman. Le deuxième est une représentation de la Batcave avec l’affrontement du Sphinx.

À lire aussi > Batman : on a transpiré dans la Batmobile de Tim Burton

Le set LEGO Batman de la course-poursuite en motos donne des indices sur le film

Le set de la course-poursuite en motos s’adresse aux jeunes de 7 ans et plus avec 149 pièces à assembler. Il inclut deux motos, deux minifigurines de Batman et Catwoman, un Batarang, un fusil à grappin, une chaîne et une pierre précieuse. Un Batsignal phosphorescent est aussi inclus dans la boîte.

Ce set LEGO nous donne des indices sur le film tant attendu. Outre une scène de course-poursuite en motos similaire que l’on découvrira sur grand écran, le set indique que Selina Kyle ne se fait pas encore appeler sous le nom de Catwoman dans le film.

La course-poursuite en motos de Batman et Selina Kyle – Crédit : LEGO

Ensuite, le deuxième set de la Batcave est réservé pour les 8 ans et plus avec 581 petites briques. Cette reproduction du QG de Batman contient les 6 minifigurines de Batman, Selina Kyle, Alfred ainsi que celles du Sphinx, du Drifter et du commissaire Gordon. Le set peut aussi être combiné avec celui de La Batmobile : la poursuite du Pingouin LEGO Batman. En effet, la Batmobile peut être montée sur les rampes de la Batcave. D’ailleurs, LEGO précise également que le set est une pièce d’exposition avec ses « plus de 20 cm de haut, 32 cm de large et 25 cm de profondeur » pour les collectionneurs de Batman.

Source : Bleeding Cool