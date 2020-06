LEGO dévoile ses sets de la gamme Super Mario en vidéo

LEGO a dévoilé aujourd’hui dans une vidéo (disponible au bas de cet article) l’ensemble de sa future gamme Super Mario interactive, annoncée en mars dernier. Elle comprendra un total de 16 sets et sera disponible dès le mois d’août en France.

Le pack de démarrage qui contient la figurine Mario sera vendu 59,99 euros. Pour les collectionneurs qui souhaiteraient étendre l’expérience, 10 autres sets seront commercialisés. Parmi eux, La Bataille du château de Bowser, La forteresse de lave de Whomp ou encore la maison de Mario et Yoshi. D’autres extensions incluront également d’autres personnages phares de la franchise, tels que Toad et Toadette qu’on retrouvera dans le set La chasse au trésor de Toad. Des sachets surprise permettront également d’ajouter jusqu’à 10 figurines à sa collection.

Une gamme LEGO Super Mario entièrement interactive

La gamme s’accompagne d’une application mobile qui contient toutes les instructions de montage. La figurine de Mario est interactive. Elle dispose d’un écran qui le dote d’expressions différentes et d’un haut-parleur qui lui permet de réagir selon les situations. Grâce à un lecteur de code-barres placé sous ses pieds, le personnage détecte automatiquement les surfaces sur lesquels il évolue et identifie les objets et ennemis de l’univers dans lequel il se trouve. Des costumes de Mario qui lui permettront d’obtenir des super-pouvoirs seront aussi disponibles.

En plus de la simple construction, plusieurs jeux et défis seront proposés, un peu à la manière d’un jeu de plateau. Tous sont accessibles à un public âgé de six ans et plus, précise LEGO. Un beau moyen de remplacer la console pour les enfants. On pourra notamment s’amuser à collecter le plus de pièces possible dans un temps défini. Des challenges hebdomadaires seront également offerts via l’application.

Les ensembles LEGO Super Mario seront disponibles à partir du 1er août. Les prix varieront entre 9 et 99,99 euros. Pour se procurer la totalité des packs, il faudra compter environ 600 euros.

