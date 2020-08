LEGO lance des briques en braille pour les enfants malvoyants

LEGO lance Braille Bricks, une nouvelle méthode de jeu conçue pour aider les enfants malvoyants à développer de nouvelles compétences et à apprendre le système d’écriture braille.

Les nouvelles briques ont la même forme que les briques normales, mais les plots du dessus ont été réarrangés.

Crédit : LEGO

Alors que les LEGO pourraient être utilisés pour construire des ordinateurs quantiques, ceux-ci peuvent aussi servir à concevoir de nouvelles méthodes d’apprentissage pour les enfants malvoyants. « Les briques sont moulées de manière à ce que les plots sur le dessus reflètent les lettres et les chiffres individuels de l’alphabet braille tout en restant totalement compatibles avec le système Lego. », a déclaré le fabricant de jouets danois.

Chaque brique montre la version imprimée d’un symbole ou d’une lettre. En outre, ce système permet aux enfants voyants et aveugles de jouer et d’apprendre ensemble sur un pied même d’égalité.

Lego a déclaré qu’il voulait encourager les enfants malvoyants à explorer de nouvelles façons d’apprendre à lire et à écrire, tout en enseignant la pensée critique, la résolution de problèmes et les compétences de collaboration par le jeu.

Chaque kit contient plus de 300 briques en braille couvrant l’alphabet complet dans la langue choisie, les chiffres de zéro à 9 et la sélection de symboles mathématiques et de signes de ponctuation.

Quelle disponibilité ?

Les briques sont officiellement lancées au Brésil, au Danemark, en France, en Allemagne, en Norvège, au Royaume-Uni et aux États-Unis après des tests réussis. Les kits seront distribués gratuitement à certaines institutions et écoles pour répondre aux besoins des enfants malvoyants. Des suppléments de formation et d’enseignement sont disponibles pour tous sur le site LEGObraillebricks.com.

En 2021, LEGO lancera des briques en braille dans 13 autres pays, dont l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Finlande, l’Irlande, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Suisse et les Pays-Bas.

Source : Lego