LEGO Marvel : le set Thor 4 se dévoile avec Gorr et Mighty Thor

Un superbe set pour les amateurs du dieu nordique – Crédit : LEGO

Chaque sortie d’un nouveau film s’accompagne de son set LEGO. Sonic 2 en a profité avec beaucoup de joie pour les fans du hérisson bleu de SEGA. Et avec la venue de Thor 4, dont le premier teaser dévoile Mighty Thor, les amateurs du Marvel Cinematic Universe se prépare à mettre la main sur le merchandising. Et LEGO dévoile aujourd’hui le set 76208 appelé Le drakkar de Thor. L’occasion de célébrer la quatrième aventure du dieu nordique très prometteuse sur le papier. On vous résume ce qu’il faut savoir à propos de ce set.

Un set composé de 564 pièces et des figurines

Une belle pièce de collection – Crédit : LEGO

Le set LEGO 76208 appelé Le drakkar de Thor se présente aux fans de Thor. On découvre cet objet de collection composé de 564 pièces avec plusieurs figurines : Thor, Mighty Thor, Valkyrie, Korg et Gorr. Toothghnasher et Toothgrinder tirent le drakkar dans le ciel. Le toit s’ouvre pour accéder facilement à la cabine.

Ce pack est disponible sur le site de LEGO à cette adresse pour 49,99 euros. Vous pourrez vous le faire livrer ou le retirer en magasin.

Rappelons que vous pouvez opter pour d’autres sets LEGO tirés de Thor. On pense notamment au marteau du dieu nordique.

Voici la description du set LEGO 76208 de Thor 4 :

Le drakkar est tiré dans le ciel par les chèvres légendaires, Toothgnasher et Toothgrinder, surélevées pour que les enfants puissent pousser le bateau pendant le jeu. Le set inclut 5 minifigurines – Thor, Mighty Thor, Valkyrie, Korg et Gorr – ainsi que de multiples armes, dont la hache Stormbreaker de Thor. Le toit ouvrant de la cabine centrale facilite l’accès à l’intérieur. Les détails réalistes, tels que la clé à molette, l’extincteur, la carte du nouvel Asgard, la bouteille et la pierre de soleil, stimulent l’imagination. Une fois leurs aventures terminées, les enfants peuvent exposer le drakkar dans leur chambre. L’appli gratuite Instructions de montage LEGO enrichit l’expérience de construction avec ses outils de zoom et de rotation intuitifs.

Thor 4 sort le 13 juillet 2022 en France.

Source : ComicBook