LEGO : Nintendo dévoile trois sets Luigi’s Mansion de la collection Super Mario

Nintendo a dévoilé trois nouveaux sets Luigi’s Mansion qui mettent en scène Luigi sans son frère Mario. Ces sets complètent la collection Super Mario de LEGO et ils seront disponibles dans le monde à partir du 1er janvier 2022.

LEGO a lancé la gamme Super Mario avec une figurine Mario interactive en collaboration avec Nintendo l’année dernière. Il y a quelques mois, Luigi a enfin eu droit à son premier set, le pack de démarrage des Aventures de Luigi. Désormais, le frère de Mario sera mis en scène dans de nouveaux sets LEGO. En effet, Nintendo vient de dévoiler trois sets Luigi’s Mansion à l’occasion d’Halloween.

Les nouveaux sets LEGO sont inspirés de la série de jeux vidéo Luigi’s Mansion. Elle met en scène Luigi en tant que personnage principal. Les joueurs incarnent le frère de Mario qui part à la chasse aux fantômes dans des manoirs hantés. Les trois sets Luigi’s Mansion sont des extensions du pack de démarrage des Aventures de Luigi. Ils seront disponibles dans le monde à partir du 1er janvier 2022 sur le site LEGO.

Les trois sets LEGO Luigi’s Mansion seront disponibles le 1er janvier 2022

Le premier set Luigi’s Mansion comprend le professeur Karl Tastroff, son laboratoire et le fameux Ectoblast 3000 pour aspirer les fantômes. Il sera vendu à 30 $. Ensuite, le deuxième set à 40 $ met en scène l’entrée du manoir avec l’adorable Ectochien, un terrible fantôme à affronter et Boo. Les joueurs doivent retrouver l’os doré d’Ectochien pour lui donner.

Le troisième et dernier set Luigi’s Mansion à 80 $ plongera les joueurs dans une partie de cache-cache hanté. Ils devront retrouver des pierres précieuses et se battre contre de nombreux fantômes en parcourant des couloirs rotatifs. Ce set s’attache aux deux autres afin de créer une plus grande aire de jeu.

Enfin, il est important de préciser que les sets Luigi’s Mansion ne sont pas vendus avec la figurine interactive de Luigi. Ce sont des sets d’extension, ce qui signifie que les joueurs doivent déjà avoir le pack de démarrage des Aventures de Luigi qui est vendu à 59,99 € sur le site. Celui-ci contient effectivement la figurine de Luigi équipée d’un haut-parleur et d’écrans LCD pour interagir avec les joueurs.

