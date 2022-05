LEGO : plusieurs sets Obi-Wan Kenobi vont sortir, ce que l’on sait

Le set Obi-Wan BrickHeadz – Crédit : LEGO

Après avoir sorti le Landspeeder de Luke et trois dioramas LEGO rendant hommage à la trilogie initiale, le fabricant danois va continuer sur sa lancée. Nous pouvons déjà vous confirmer que deux stattuettes BrickHeadz seront bientôt commercialisées. Celles-ci sont à l’effigie de Dark Vador et d’Obi Wan Kenobi, deux personnages phares de Star Wars qui apparaîtront dans la prochaine série de Disney+.

Ces deux sets ont déjà été dévoilés sur le portail officiel d’instructions de construction. Par le passé, il y avait déjà eu une version BrickHeadz de Dark Vador (41619). Mais la nouvelle mouture a des différences esthétiques marquées avec son prédécesseur, notamment au niveau de l’emplacement des yeux et des teintes grises sur l’armure.

Nous ne savons pas encore combien coûteront ces deux kits BrickHeadz. Et quand ils seront disponibles. Mais le suspense ne devrait plus s’éterniser, la Star Wars Celebration débutant demain. Qui plus est, les premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi seront diffusés ce vendredi 27 mai. L’occasion pour LEGO d’officialiser plusieurs autres boîtes en plus des deux BrickHeadz ?

LEGO : deux sets qui font la part belle à Obi-Wan

Cela serait en tout cas logique. Comme le révèle la chaîne YouTube TheBrickWiz, qui a découvert une fuite chez Walmart, deux sets dédiés au Jedi seraient notamment dans les cartons. Tout ceci doit toutefois encore être officialisé par l’entreprise danoise. Nommé « Inquisitor Transport Scythe », le premier set vous permettra de monter le vaisseau des sbires de Vador. Il embarquera en outre plusieurs figurines : le Grand Inquisiteur, le Cinquième Frère, Reva et Obi-Wan Kenobi.

À lire > LEGO BD-1 : le droïde de Star Wars Jedi Fallen Order bientôt commercialisé

Le second set est tiré de l’épisode II quand Obi-Wan se rend sur Kamino pour enquêter sur l’armée des clones de la République. Vous pourrez construire le chasseur d’Obi-Wan tout en disposant à votre guise les figurines de Taun Wen, du Jedi et du droïde R4-P17.