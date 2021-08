Lego Star Wars : La Saga Skywalker pourrait sortir au printemps 2022

La saga continue d’inspirer les producteurs, les réalisateurs et les fans plus de quarante ans après ses débuts. Cette semaine, la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2021 a été l’occasion pour TT Fusion d’annoncer une nouvelle attendue. Lego Star Wars : la Saga Skywalker pourrait sortir au printemps de l’année prochaine.

Capture d’écran de la bande annonce du jeu. Crédit : Warner Bros. Games

Lorsque l’on précommande le jeu, la description qui l’accompagne nous permet d’imaginer un peu à quoi s’attendre : « Dans ce tout nouveau jeu vidéo LEGO disponible sur consoles et PC, les joueurs pourront voyager à la vitesse de la lumière à travers l’immense galaxie de l’univers Star Wars, et participer aux aventures inoubliables et bourrées d’action des 9 films de la saga Skywalker, y compris la conclusion très attendue de la série, Star Wars™ : L’Ascension de Skywalker, racontés avec l’humour emblématique de LEGO.

Mais récemment, le studio et éditeur Warner Bros Interactive Entertainment a présenté cette nouvelle bande-annonce qui embrasse l’humour irrévérencieux, les blagues et les visuels élégants de la série. De quoi faire patienter les fans maintenant acquise aux jeux Lego Star Wars.

Le jeu adapte la totalité des 9 films de la saga. Plus de 300 personnages sont jouables ainsi qu’un grand nombre de vaisseaux. Le jeu est prévu pour Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et bien évidement PC.

Les actualités Star Wars n’en finissent plus de fleurir. Les fans peuvent compter sur de nombreuses prochaines productions cinématographiques, jeux vidéos et séries.

Source : engadget