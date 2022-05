LEGO : vous allez craquer pour ce set bébé Groot bientôt disponible

Bébé Groot – Crédit : LEGO

Groot est l’un des personnages les plus appréciés des Gardiens de la Galaxie. Après son sacrifice dans le premier opus, il revient de plus belle dans le second volet, prenant la forme de bébé Groot, lequel n’est autre que le fils du super-héros végétal conçu grâce à une branche. Il sera en tout cas bien présent dans Les Gardiens de la Galaxie 3 dont la sortie est prévue dans un an tout pile.

En attendant, la promotion bat son plein. LEGO s’apprête notamment à commercialiser un set nommé « Je s’appelle Groot », un clin d’œil à la réplique culte du personnage à qui Vin Diesel prête sa voix. Le set 76217 est composé de 476 pièces. Une fois assemblées, celles-ci formeront un bébé Groot dansant ce qui rappellera des bons souvenirs aux aficionados des Gardiens de la Galaxie Vol. 2.

LEGO : bébé Groot met le feu à la piste de danse !

Haut de 26 cm, le bébé est totalement articulé. De quoi permettre aux constructeurs de le faire danser à leur guise en lui faisant adopter différentes poses. Ils pourront également rejouer d’autres séquences du film ou le mettre en scène dans des situations sorties tout droit de leur imagination.

Au menu également dans la boîte : une cassette audio factice « Awesome Mix Vol. 2 » et une plaque descriptive avec des « informations » sur le personnage ( « I am Groot » est marqué invariablement pour renseigner son poids, son espèce, sa taille, etc). Un énième clin d’œil bien senti. Pour rappel, le vocabulaire du personnage est pour le moins limité, les Gardiens de la Galaxie peinant d’ailleurs à comprendre les subtilités de ses « Je s’appelle Groot » incessants.

Alors que certains voient déjà Groot partout à l’instar de James Gunn, ce set LEGO a tous les atouts pour séduire les fans de la première heure, des enfants (à partir de 10 ans) aux constructeurs plus âgés. Il sera disponible à compter du 1er juin au prix de 49,99 euros. Si jamais, vous pouvez aussi jeter votre dévolu sur le set LEGO Thor 4 mettant en vedette Gorr et Mighty Thor.

Source : LEGO