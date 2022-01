Lego vous offre un taxi vintage si vous êtes un bon client

LEGO Vintage Taxi (40532) – Crédit : Brothers Brick

C’est une habitude sur le shop de Lego. À partir d’un certain montant, les clients reçoivent une boîte cadeau en sus de leur commande. Dès le 28 janvier, c’est le Vintage Taxi qui sera ainsi offert. Connu sous la référence 40532, ce set comprend 163 pièces. Il rassemble une voiture jaune et noire, mix entre un taxi new-yorkais et un taxi londonien (avec un peu d’imagination). Une minifig de son conducteur est livrée avec. Il tient un donut et une valise. La station de taxis plantée sur un bout de trottoir vient compléter l’ensemble.

LEGO Vintage Taxi (40532) – Crédit : Brothers Brick

A moins de 200 €, pas de taxi gratuit

Une belle petite boîte que Lego réserve à ses meilleurs clients. En effet, il faut débourser plus de 200 euros sur le magasin en ligne de Lego pour débloquer ce set. Une belle somme. Le design du set n’est pas sans rappeler la gamme Modular de Lego. D’ailleurs, il viendra à merveille compléter un set comme l’hôtel-boutique (10297) sorti en début d’année et disponible en exclusivité sur Lego.com.

LEGO Vintage Taxi (40532) – Crédit : Brothers Brick

Malheureusement, ce dernier est affiché à 199,99 €. À 1 centime près, on n’a donc pas droit à ce taxi vintage si l’on achète ce Modular. On peut estimer que Lego n’est pas très fair-play sur ce coup. À la place, on aura un tigre célébrant le Nouvel An Lunaire (40491), lequel est offert à partie de 85 € d’achats du 10/01/2022 au 06/02/2022.

LEGO L’année du Tigre (40491) – Crédit : Lego

Source : Brothers Brick