L’enceinte Bluetooth Bose SoundLink Mini II est à 119 € chez Amazon

Pour ceux qui sont à la recherche d’une enceinte Bluetooth à un tarif raisonnable, la Bose SoundLink Mini II devrait parfaitement vous convenir. En effet, actuellement au prix de 119,90 € elle bénéficie d’une remise immédiate de 37 %. Un prix attractif qui devrait retenir toute votre attention.

L’enceinte Bose SoundLink Mini II est à petit prix

Si cette enceinte date de 2021, elle continue tout de même à séduire grâce à des performances correctes et à un rapport qualité/prix intéressant surtout en ce moment grâce à cette réduction de 37 % qui vous permettra d’économiser 70 €. Attention, toutefois lors de la validation de votre panier, car l’offre est valable uniquement sur le coloris blanc, le coloris noir étant toujours à 299 €.

Concernant les caractéristiques techniques, elle possède de nombreux avantages dont son petit poids de 670 grammes qui vous permettra de l’emporter partout. Le son est lui aussi de qualité puisqu’il propose un son riche et puissant avec des basses profondes. Côté autonomie, elle est capable de fonctionner pendant 10 heures et est chargeable avec n’importe quelle source d’alimentation USB. Autre avantage, la possibilité de guider votre enceinte via votre voix.

Cependant, si vous avez besoin de plus de renseignements, mais aussi de comparer les différents modèles, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures enceintes.