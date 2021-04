L’enceinte Bluetooth JBL Charge 4 au prix réduit de 129,99 € à la Fnac

C’est une belle remise que propose la Fnac concernant cette enceinte Bluetooth JBL Charge 4 puisque son tarif passe de 169,99 € à 129,99 € soit une belle économie non négligeable de 40 €.

JBL Charge 4 bleu à moins de 130 €

Le confinement renouvelé et le télétravail prolongé vont nous pousser à travailler souvent à l’extérieur. En effet avec le beau temps qui approche autant trouver des points positifs et s’installer sur la terrasse pour sortir son PC. Toutefois avec un peu de musique, ça sera nettement plus agréable.

A la Fnac, l’enceinte Bluetooth JBL est affichée actuellement à 129,99 € soit une très bonne nouvelle pour vous équiper. Avec elle, vous pourrez écouter de la musique ou vous le souhaitez.

Étanche et solide, son ergonomie et son design vous plairont certainement, et ce qui finira de vous convaincre c’est sa facilité d’utilisation, mais aussi en ce moment son prix cassé.

Côté son, vous ne serez pas déçu puisqu’elle propose un son équilibré grâce aux deux modules de graves passifs qui amplifient le son pour des basses plus profondes et plus riches. Avec un peu de latence au-dessus de 330 millisecondes, elle sera également idéale pour écouter vos séries préférées sans aucun décalage.

La livraison vous sera en plus offerte ainsi qu’un abonnement de 4 mois sur la plateforme Deezer Premium. Avant d’effectuer votre commande, pensez à consulter notre comparatif des meilleures enceintes Bluetooth.