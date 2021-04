L’enceinte Bluetooth Philips chute à 39,99 € grâce à une remise de 50 %

C’est une remise exceptionnelle de 50 % qui est proposée sur cette enceinte portable Bluetooth Philips TAS3505. Durant ce bon plan, son tarif passe donc de 79,99 € à 39,99 € soit une économie de 40 €.

Enceinte sans fil Philips à 39,99 € à la Fnac

Si vous n’avez pas encore d’enceinte Bluetooth c’est le moment de profiter des bons plans à la Fnac. En plus de l’enceinte Philips TAS3505 dont il est question, l’enceinte Philips TAS5505 est à 89,99 € après réduction de 25 % sur le même site.

Les enceintes portables ont de nombreux avantages, elles se glissent facilement dans le sac à dos et sont donc transportables partout, elles se connectent rapidement et facilement grâce au Bluetooth et elles proposent un son globalement correct.

L’enceinte Philips TAS3505 a un design rectangulaire qui offre un son riche et des bonnes basses. La façade permet d’accéder à l’ensemble des boutons qui vont vous permettre de régler le son, de mettre en pause et de gérer les autres fonctionnalités. Son autonomie est de 10 heures pour un temps de charge de 2.5 heures, à savoir également qu’elle est étanche, car certifiée IPX7.

Toutefois si ce produit ne correspond pas à vos besoins et vos attentes, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleures enceintes Bluetooth.