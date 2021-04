L’enceinte connectée Nest Audio passe à 87,99 € grâce à une vente flash

Grâce à une vente flash qui prendra fin dans 20 heures, vous allez pouvoir acheter cette enceinte connectée Nest Audio au prix de 87,99 € au lieu de 99,99 € soit une réduction de 12 %.

La Nest Audio à 87,99 € chez Rue du Commerce

L’enceinte connectée Nest Audio est maintenant la remplaçante de Google Home. Plus puissante, avec un design aux finitions très soignées, l’enceinte connectée est équipée de nombreuses améliorations. Elle saura certainement vous convaincre de la placer dans votre intérieur.

Disponible actuellement à 87 € chez Rue du Commerce, l’enceinte Nest Audio, propose une forme atypique, mais aussi un revêtement en tissus qui permettra de laisser passer le son de façon idéale. De plus, grâce à un logiciel pour ajuster la qualité du son, celui-ci sera plus proche du naturel avec des voix plus claires. Petit bémol toutefois concernant la précision sonore touchant aux basses et le manque de connexion audio filaire.

Grâce aux trois microphones embarqués, vous pourrez toujours communiquer avec votre assistant vocal Google afin de lancer vos morceaux préférés sur Spotify, YouTube ou autres applications connectées.

Vous aurez également la possibilité de connecter plusieurs enceintes pour qu’elles puissent communiquer. Cependant si cette enceinte connectée ne correspond pas à vos attentes, pensez à consulter notre comparatif des meilleures enceintes connectées.