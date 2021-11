L’enceinte Google Nest Audio est au prix incroyable de 69 €

Si vous avez envie de découvrir l’enceinte connectée intelligente, le Nest Audio bénéficie actuellement d’une belle réduction et passe de 99,99 € à 69,99 € soit une belle économie de 30 €. Vous pourrez choisir le coloris de votre choix car le modèle blanc ou noir sont au même tarif.

L’enceinte Nest Audio est à petit prix à la Fnac

Avec ce format arrondi et doux, l’enceinte connectée s’offre une petite beauté afin de vous séduire et de se fondre dans tous les intérieurs. En effet, compacte avec ses dimensions de 17,5 cm de haut et 12,4 cm de large, vous pourrez la placer sur un meuble de votre salon sans attirer forcément le regard de vos visiteurs.

Si le design a changé, ce sont également les performances sonores puisque le nouveau modèle propose une puissance supérieure de 75 % par rapport à l’ancien modèle. Les basses sont plus profondes, plus riches, les voix plus claires et un son plus naturel. Grâce à la technologie Ambient IQ, le son se règlera par rapport à la pièce dans laquelle se trouve l’enceinte.

