L’enceinte intelligente Lenovo Smart display 8 pouces pour 79,99€

A l’occasion des soldes qui débutent ce mercredi 15 juillet, Darty vous propose une enceinte intelligente Lenovo Smart Display 8 pouces. Cette enceinte connectée est vendue habituellement au prix fort de 179,99 euros, mais les soldes vous permettront de l’obtenir avec une remise de 55% soit 79,99 euros.

Lors de notre test du Lenovo Smart Display, nous avions apprécié la qualité audio et vidéo de cet équipement qui remplacera parfaitement une radio et une TV dans la cuisine.

Google assistant inside

Cette enceinte connectée, avant tout conçue pour faciliter votre quotidien, ne fait pas que dire les choses : elle vous les montre ! Un simple « Ok, Google » et cette petite enceinte répondra à toutes vos requêtes instantanément. Demander la météo du jour, le meilleur itinéraire à prendre ou tout simplement de vous lancer une vidéo sur YouTube. Cette enceinte vous permettra également de contrôler votre maison connectée.

Avec son écran 8 pouces’, que vous pourrez placer en portrait ou en paysage, et sa résolution HD de 1280 par 800, cette petite enceinte tactile se faufilera à n’importe quel endroit de votre maison sans en envahir l’espace tout en vous offrant une bonne qualité d’image et de son. De plus, son design simple se conviendra à tous les intérieurs.

En vous la procurant sur le site Darty vous bénéficierez de 4 mois offerts d’abonnement à Deezer Premium, offre s’étalant sur toute la catégorie High-Tech du site. Un bonus non négligeable.