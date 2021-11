L’enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker est à seulement 29 € pour le Black Friday

Si vous ne possédez pas encore votre enceinte connectée, c’est le moment de profiter des Black Friday. En effet, chez Electro Dépôt, l’enceinte connectée Xiaomi Mi Smart Speaker est à 28,98 € au lieu de presque 60 €.

L’enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker est à petit mini

Discrète et pratique, vous pourrez placer votre enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker très facilement dans votre intérieur. Avec ses dimensions de 10 cm de hauteur et 15 cm de largeur, une petite place sur un meuble conviendra très bien à l’enceinte Xiaomi Mi Smart Speaker.

A l’intérieur de l’enceinte, se trouve un haut-parleur de 12 W qui offrira une puissance sonore de 75 dB selon la marque. A savoir également que l’enceinte est compatible avec le Google Assistant et qu’elle est équipée d’un microphone, cela vous permettra de donner vos ordres mais aussi d’y relier vos différents objets connectés (alarmes, lampes, etc…) afin de les contrôler tous via l’enceinte. Via les plateformes de streaming vous pourrez aussi écouter vos morceaux favoris.

Attention la date de fin de l'offre n'est pas précisée, il est donc conseillé de ne pas attendre trop longtemps avant de vous décider.