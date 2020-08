L’équipage de l’ISS est confiné dans le segment russe en raison d’une fuite d’oxygène

Membres d’équipage de l’expédition 63 – Crédit : NASA

L’astronaute de la NASA, Chris Cassidy et les deux cosmonautes de Roscosmos, Anatoly Ivanishin et Ivan Vagner, sont en confinement non pas à cause du Covid-19, mais à cause d’une fuite d’oxygène. La Station spatiale internationale n’est jamais parfaitement étanche, mais la NASA a expliqué que le débit de la fuite d’oxygène a « légèrement augmenté » par rapport à son débit habituel. Par mesure de sécurité, l’équipage va se retrancher dans le segment russe et plus précisément dans le module de service Zvezda. Ils y resteront tout le week-end pendant que les équipes des agences spatiales américaine et russe « élaborent un plan pour isoler, identifier et éventuellement réparer la source ».

La fuite ne présente aucun danger, mais l’équipage sera prêt à évacuer si nécessaire

Dès septembre 2019, la NASA avait remarqué que le débit de la fuite d’oxygène était plus élevé que d’habitude. « En raison des opérations de routine de la station telles que les sorties extravéhiculaires, les arrivées et les départs des capsules spatiales, il a fallu du temps pour rassembler suffisamment de données afin de caractériser ces mesures », peut-on lire sur le blog de la NASA. Il semblerait donc que les deux agences spatiales se soient retrouvées prises de court par cette fuite d’oxygène.

Les segments russe et américain de l’ISS – Crédit : NASA

Heureusement, la fuite d’oxygène ne présente aucun danger pour l’astronaute et les deux cosmonautes. Ces derniers vont tout de même se confiner dans le segment russe afin d’avoir accès à la capsule Soyuz MS-16. Celle-ci peut les ramener sur Terre en urgence au cas où un problème plus grave se présenterait.

En effet, il n’y a plus de capsule rattachée au segment américain puisque les deux astronautes de la NASA, Ben Behnken et Doug Hurley, sont revenus sur Terre au début du mois à bord de la capsule Crew Dragon Endeavour de SpaceX. Si vous souhaitez découvrir l’ISS jusque dans les moindres détails, n’hésitez pas à regarder la vidéo publiée il y quelques mois par l’ESA qui est une visite détaillée et complète de la station.

Source : Business Insider