L’éruption stellaire de l’étoile la plus proche du Soleil bat des records

Les astronomes qui surveillent Proxima Centauri, l’étoile la plus proche du système solaire terrestre, ont repéré l’éruption la plus puissante jamais observée en provenance de la naine rouge.

Cette éruption titanesque, qui n’a duré que sept secondes, a généré une puissance 100 fois supérieure à celle de toutes les éruptions connues en provenance du Soleil.

Une conception d’artiste d’une violente éruption stellaire de Proxima du Centaure. Credit : S. Dagnello, NRAO/AUI/NSF

Proxima du Centaure est la plus proche voisine stellaire de notre soleil, à « seulement » 4 années-lumière, soit plus de 20 trillions de kilomètres. C’est une petite étoile, peu lumineuse, dont la masse ne représente qu’un huitième de celle du Soleil. Et elle est en orbite autour d’au moins deux planètes, dont l’une pourrait ressembler à la Terre.

Proxima du Centaure est une « naine rouge », une catégorie d’étoiles qui sont exceptionnellement petites et peu lumineuses. En effet, Proxima du Centaure est 1 000 fois moins lumineuse que le Soleil, ce qui, même à faible distance, la rend invisible à l’œil nu.

Proxima du Centaure est rentrée en éruption

Dans leur nouvelle étude, Meredith MacGregor, astrophysicienne à CU Boulder, et ses collègues ont observé Proxima du Centaure pendant 40 heures à l’aide de neuf télescopes au sol et dans l’espace. Au cours de ce processus, ils ont eu une surprise. En effet, ils ont assisté à une éjection masse coronale (ou CME) sur Proxima du Centaure, c’est-à-dire une explosion de radiations qui commence près de la surface d’une étoile, qui est l’une des plus violentes jamais vues dans la galaxie.

« L’étoile est passée d’une luminosité normale à une luminosité 14 000 fois supérieure dans les longueurs d’onde ultraviolettes en l’espace de quelques secondes. », a déclaré M. MacGregor. Ce n’est pas la première fois qu’un tel événement est observé sur l’étoile, puisque des scientifiques avaient déjà assisté à une éruption similaire en 2018.

L’éruption de sept secondes n’est pas seulement l’une des plus importantes observées dans la Voie lactée et la plus importante enregistrée sur Proxima du Centaure. Au total, l’éruption était environ 100 fois plus puissante que toute autre éruption similaire observée sur notre Soleil. D’après MacGregor, cet événement ne serait pas isolé, puisqu’il pourrait se produire plusieurs fois par jour.

Source : phys