Les 7 meilleurs sites éducatifs gratuits pour occuper les enfants de 3 à 12 ans durant le confinement

Avec l’arrêt des cours, les jeunes enfants se retrouvent chez eux toute la journée et il n’est pas toujours facile pour les parents de remplacer leurs professeurs. Nous avons donc sélectionnés plusieurs sites qui fournissent des idées de loisirs créatifs et qui permettent de délivrer un enseignement dans les principales matières.

Remplacer au pied levé une personne dont c’est le métier d’instruire aux plus jeunes les notions de base des mathématiques, du français ou de l’anglais n’est pas une chose évidente. C’est pourquoi il existe de très nombreux sites qui se proposent d’assister les parents pour cette tâche ardue. Certains sont très bien réalisés et permettent aux enfants d’apprendre tout en se divertissant, ce qui permet de capter leur attention.

Si vous vous trouvez dans cette situation délicate, qui consiste à faire la classe à vos enfants, nous avons sélectionnés plusieurs sites qui proposent des contenus spécialement adaptés aux classes du primaire, soit du CP au CM2. On y trouve donc principalement des cours de français, de mathématiques et d’anglais.

Certains sites couvrent un spectre plus large et offre un enseignement adapté aux collégiens, voire même aux lycéens (chimie, histoire, allemand, espagnol, etc.).

Gulli

Le site qui accompagne la chaîne TV Gulli (est il utile de le présenter aux parents ou aux enfants) ne se contente pas de diffuser les émissions destinées aux très jeunes. On y trouve aussi diverses activités ludiques. Par exemple, de nombreux dessins y sont proposés, qu’il suffit d’imprimer et que l’enfant peut ensuite colorier. De nombreux tutos vidéos montrent comment se déguiser en se maquillant. Des recettes de cuisine, facilement réalisables, sont également présentées.

Hellokids

Sur le site Hellokids, il est possible d’effectuer des coloriages directement à l’écran, à l’aide d’un module très simple à utiliser. Les jeunes peuvent aussi apprendre à dessiner des personnages ou à réaliser diverses activités manuelles (maquillage, tutos pâte à modeler, etc.). De nombreux contes et histoires sont également proposés, ainsi que des vidéos diverses (expériences scientifiques, bricolage, tour de magie, etc.).

Jeuxmaths

Ce site permet d’apprendre ou de réviser les notions de base des mathématiques à l’aide de petits exercices visuels. Chacun peut passer en revue, à son rythme, les additions, soustraction et autres divisions, mais aussi apprendre l’heure et le calcul d’un périmètre ou d’une aire.

Maxicours

Habituellement payant (abonnement à 4,95 €/mois), le site Maxicours est exceptionnellement gratuit, de 9h à 17h, du lundi au vendredi, pour que les enfants puissent continuer d’étudier pendant la période de confinement. Le site propose de nombreuses fiches de cours, complétées par des vidéos et des quiz. Outre l’enseignement du primaire, Maxicours couvre également les programmes du collège et du lycée.

Logicieleducatif

Le site Logicieleducatif propose de nombreux petits jeux, adaptés aux élèves de la maternelle jusqu’au collège, qui permettent d’approfondir ses connaissances en français et en mathématiques. Calcul mental et conjugaisons sont également au programme, tout comme l’orthographe, l’anglais ou la géographie.

Mon espace e-education

Sur le site Mon espace e-education, vous pouvez consulter tous les manuels scolaires du groupe Hachette Education (Didier, Foucher, Hatier). Toutes les classes, du CP au BTS, et toutes les discilplines sont accessibles.

Biblio Manuels

De la même façon, tous les manuels réalisés par Bordas, Le Robert, Nathan, Retz et CLE International peuvent être lus directement sur ce site. Le moteur de recherche permet de trouver rapidement les ouvrages destinés aux élèves du primaire ou du collège (entre autres).