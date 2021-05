Les abonnements Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe et Norton 360 Premium à super prix !

Alors que le télétravail est de plus en plus courant, les solutions pour protéger les PC sont plus que jamais au centre de l’attention. Cette situation, Norton l’a bien comprise et a décidé d’agir pour permettre à tout un chacun de profiter d’un antivirus de qualité.

L’enseigne vous propose d’économiser sur 3 de ses abonnements la première année*. Vous pouvez donc profiter de :

60% sur la solution Norton 360 Standard.

57% sur la solution Norton 360 Deluxe.

52% sur la solution Norton 360 Premium.

Protégez votre ordinateur à super prix avec Norton

La solution Norton 360 Standard est à 29,99€ la 1ère année, puis 74,99€ par an, soit 60% d’économie*. Cet antivirus vous permet de protéger votre PC, votre Mac, votre smartphone ou votre tablette et vous offre les services suivants :

L’aide à la protection contre les Spywares.

10Go de sauvegarde pour PC dans le cloud.

Un Pare-feu pour PC et Mac.

Un Password Manager.

Un VPN valable pour un de vos appareils (PC, Mac, smartphone ou tablette).

Le service SafeCam pour PC.

Vous pouvez également profiter de la solution Norton 360 Deluxe à 39,99€ la première année, puis 94,99€ par an, soit 57% d’économie*. Norton 360 Deluxe vous permet de protéger 5 de vos appareils (PC, Mac, smartphones ou tablettes) et vous propose les services suivants :

L’aide à la protection contre les Spywares.

50Go de sauvegarde pour PC dans le cloud.

Un Pare-feu pour PC et Mac.

Un Password Manager.

Le Contrôle parental.

Le Mode école.

Un VPN valable pour 5 de vos appareils (PC, Mac, smartphone ou tablette).

Le service SafeCam pour PC.

Enfin, Norton vous propose aussi l’abonnement Norton 360 Premium à super prix. L’abonnement est à 49,99€ pour la 1ère année, puis à 104,99€ par an, soit 52% d’économie. Avec Norton 360 Premium, vous pouvez protéger 10 de vos appareils (PC, Mac, smartphones et tablettes) et profiter des services haut de gamme suivants :

L’aide à la protection contre les Spywares.

75Go de sauvegarde pour PC dans le cloud.

Un Pare-feu pour PC et Mac.

Un Password Manager.

Le Contrôle parental.

Le Mode école.

Un VPN valable pour 10 de vos appareils (PC, Mac, smartphone ou tablette).

Le service SafeCam pour PC.

*L’économie est calculée par rapport au prix de renouvellement annuel. Offre soumise à conditions. Voir les détails de l’abonnement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Norton.