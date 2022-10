Les AirPods 2 Apple bénéficient d’une réduction de 40 € pour les membres CDAV

Chez Cdiscount, les AirPods 2e d’Apple bénéficient d’une belle promotion proposée par la boutique. En effet, les membres Cdiscount à volonté vont pouvoir utiliser un code promo et payer 109 € au lieu de 149 €.

AirPods 2 Apple > 109 € chez Cdiscount

Les écouteurs AirPods 2 d’Apple sont en promo pour les membres CDAV

Pour obtenir cette réduction exceptionnelle de 40 €, il faudra tout simplement utiliser le code promo AIRPODS40 mais attention ce sont seulement les membres du CDAV qui pourront en profiter. Petit rappel pour les intéressés, pour être membre il suffit de prendre l’abonnement à hauteur de 29 € par an, à noter qu’il est utilisable gratuitement pendant 6 jours.

Concernant les écouteurs, ils ne sont certainement plus à présenter vu la réputation de la célèbre marque à la pomme mais voici tout de même quelques détails sur les caractéristiques techniques. Compatibles avec les assistants intelligents, vous pourrez les commander plus facilement. Ils sont doués d’une très belle autonomie de 5 heures en écoute et de 3 heures en conversation avec la possibilité d’atteindre la journée complète grâce au boitier de charge. Avec un poids plume très léger de 4 grammes, vous pourrez les porter partout sans les sentir et les utiliser dès que vous en avez besoin.

