Les AirPods 2 d’Apple sont au prix le plus bas

Si vous voulez découvrir les AirPods 2 c’est le moment de profiter de ce bon plan. Que ce soit chez Amazon ou chez Cdiscount, ils sont actuellement à 114,99 € au lieu de 149 € soit une belle économie de 34 €. Pas besoin d’attendre les Black Friday pour craquer !

Les AirPods 2 sont à seulement 114,99 €

Au prix de lancement de 179 €, vous allez dès maintenant pouvoir faire une belle économie puisque les deux sites proposent ce produit à 114,99 € soit une belle économie de presque 65 €. Autant dire que vous avez bien fait d’attendre pour effectuer votre commande.

En plus de leur facilité d’utilisation et de la réputation de la marque, les AirPods intéressent tout particulièrement les personnes qui n’aiment pas avoir les écouteurs à l’intérieur du conduit auditif. En effet, ils restent donc confortables et agréables à porter et ce même pendant un long moment. Les AirPods 2 offrent bien évidemment une qualité sonore satisfaisante, une compatibilité Bluetooth 5.0 ainsi qu’une autonomie très correcte de 24 heures. Vous pourrez donc partir toute la journée en déplacement sans avoir le moindre souci.

Toutefois, si vous n’êtes pas convaincu par ce produit, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs true wireless, vous trouverez certainement le produit qui vous correspondra en adéquation avec votre budget.