Les AirPods 3 sont en précommande à la Fnac

Alors que les AirPods 3 d’Apple ont été officialisés, vous allez désormais pouvoir effectuer votre précommande. En effet, à la Fnac en quelques minutes seulement vous pourrez ajouter les AirPdods 3 à votre panier afin de les recevoir en priorité.

La précommande des AirPods 3 est disponible

Si les AirPods 3 seront en vente à partir du 26 octobre, les plus rapides vont pouvoir tout de suite effectuer une précommande afin de les recevoir avant tout le monde. Sur le site de la Fnac, vous pouvez donc réserver les derniers nés de la marque, ainsi vous serez certain de vite les avoir dans vos oreilles.

Bien évidemment, vous vous demandez quelles sont les améliorations apportées par la marque. Concernant le design, on peut constater que le modèle se rapproche sensiblement des AirPods Pro sans la canule en silicone. Ce changement vous permettra d’insérer directement les écouteurs dans le début du canal auditif et ainsi vous apportez une meilleure isolation passive. Toutefois, ceux qui n’aiment pas insérer les embouts dans les oreilles devront prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs true wireless afin de trouver un modèle qui correspondra plus à leurs besoins.

Pour l’autonomie, vous pourrez compter sur 6 heures sur une seule charge et jusqu’à 4 heures en conversation. Grâce au boitier de recharge, vous pourrez prolonger le plaisir jusqu’à 30 heures d’écoute et jusqu’à 20 heures en mode conversation.