Les AirPods Max Apple sont en promo chez Amazon et Cdiscount

Chez Cdiscount et Amazon, les AirPods Max d’Apple sont en promotion et passe au prix de 519,99 €.

Les deux marchands, Amazon et Cdiscount, proposent tous les deux une très belle réduction sur les célèbres AirPods Max d’Apple. En effet, le prix du casque à réduction de bruit d’Apple voit son prix chuter et tomber à 519,99 €, toutefois attention ce tarif ne concerne que le coloris vert et le coloris rose.

Les AirPods Max d’Apple sont à petits prix chez 2 marchands

Certes même avec cette belle réduction, le prix de ce casque Apple reste élevé. Ce n’est évidemment pas une surprise lorsque l’on connait les produits de la marque. Toutefois, ils répondent également à une qualité sans faille et à une réputation déjà bien solide. Les fans vont donc être ravis de pouvoir profiter de ce prix sur le casque à réduction de bruit AirPods Max.

Pour ce tarif, des matériaux haut de gamme sont utilisés dans la fabrication du produit. En effet, il est constitué de métal, d’aluminium et d’acier inoxydable. Le bémol cependant sera dans le poids du casque, supérieur à ceux en plastique.

Le son, lui est d’une qualité irréprochable et ce même à plein volume, de quoi vous permettre de plonger à 100 % dans votre univers musical. Pour l’autonomie, Apple annonce un fonctionnement de 20 heures avec l’option réduction de bruit activé. Pour la recharge, elle se fera via l’étui fourni avec le casque, mais il faudra être patient, car le casque mettra environ plus de 2 heures à charger.

Si les AirPods Max d’Apple sont trop onéreux, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs casques à réduction de bruit, vous trouverez certainement de bons produits à des prix plus bas.