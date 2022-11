Les AirPods Pro sont aussi efficaces qu’un appareil auditif à 10 000 euros

AirPods Pro © Apple

Apple ne commercialise pas ses AirPods Pro en tant qu’appareils auditifs. En revanche, les écouteurs sans fil haut de gamme peuvent aider les personnes souffrant de problèmes relatifs à l’oreille et à la perception des sons, selon une nouvelle étude.

Cette étude affirme que les AirPods Pro sont presque aussi bons que certains appareils auditifs haut de gamme. Des appareils qui peuvent coûter plusieurs centaines, voir milliers d’euros. Les scientifiques ont publié leurs résultats dans la revue iScience, selon le Wall Street Journal.

Les AirPods Pro, idéaux en tant qu’appareils auditifs

Avant toute chose, précisons que les AirPods Pro actuels ne sont pas considérés comme des appareils auditifs et qu’Apple ne peut pas les commercialiser de cette façon. Cependant, et étant donné les résultats prometteurs de cette étude, il ne serait pas surprenant de voir les futurs écouteurs se transformer en aides auditives abordables à l’avenir.

L’étude révèle ainsi que la fonction d’amplification du son des AirPods Pro aide les adultes concernés par une perte auditive « légère à modérée » à entendre presque aussi bien qu’avec des appareils auditifs prescrits sur ordonnance.

L’étude a comparé les AirPods Pro et les AirPods 2 avec un appareil auditif de base et un autre, haut de gamme, coûtant 10 000 dollars. Les chercheurs, qui ont mené les tests sur 21 adultes, indiquent que l’appareil le plus coûteux était quasiment ex æquo en termes de résultats vis-à-vis des AirPods Pro de première génération. Étonnamment, les AirPods Pro 2 ont moins bien fonctionné.

Ces résultats ont été permis grâce à la fonction AirPods Pro qui transforme les écouteurs en aides auditives, qu’Apple nomme « écoute en temps réel » (voir son fonctionnement ici). Les AirPods se connectent à un autre appareil Apple, comme un iPhone ou un iPad, afin de mieux entendre la conversation et d’éliminer les bruits de fond.

