Les Anneaux de Pouvoir : les premiers avis sur la série Amazon sont tombés, quel verdict ?

Le Seigneur des Anneaux fera bientôt son retour sur Amazon Prime Video par l’entremise de la série Les Anneaux de Pouvoir. Certains petits veinards ont pu visionner quelques séquences en avant-première et s’entretenir avec les showrunners. Et ils ont été conquis !

Les Anneaux de Pouvoir – Crédit : Amazon Studios

Au vu des sommes colossales investies et de la popularité extrême de la saga, la série Le Seigneur des Anneaux est attendue de pied ferme. Celle-ci prendra ses quartiers sur la plateforme Amazon Prime Video le 2 septembre prochain. En attendant, vous pouvez déjà visionner la bande-annonce de cette série nommée Les Anneaux de Pouvoir.

Contrairement aux précédents films, ce programme racontera une histoire inédite inspirée par les écrits de J. R. R. Tolkien. Nous serons immergés des milliers d’années avant les évènements narrés dans les livres afin de découvrir la genèse de la création des anneaux de pouvoir. Autant dire que les fans les plus acharnés sont anxieux, craignant que l’oeuvre de leur Tolkien adoré soit dénaturée pour ne pas dire bafouée.

Les Anneaux de Pouvoir : des fans rassurés

Invités par Amazon, certains d’entre eux ont eu le privilège d’assister à une projection exclusive de plusieurs extraits. Ils ont également pu s’entretenir avec les showrunners JD Payne et Patrick McKay. « Après les avoir rencontrés, je pense que la série est entre de TRÈS bonnes mains. Ils connaissent et comprennent Tolkien et en sont complètement passionnés », se félicite ainsi @tolkienprof. Même son de cloche du côté de Dr Maggie Parke, « très optimiste » après avoir constaté que les deux cinéastes étaient aussi passionnés que fins connaisseurs de l’univers.

« Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu », confie @tolkientalkbR tandis que @knewbettadobetta assure que les personnes qui se font du souci devraient « mettre fin à leurs craintes ». Et d’ajouter : « J’ai été absolument époustouflé. J’ai hâte d’en voir plus – c’est juste au-delà des mots ». Des commentaires dithyrambiques qui vont faire monter la sauce même s’il faut évidemment les considérer avec prudence, les fans ayant seulement vu quelques extraits du programme.

Quoi qu’il en soit, on peut aussi se fier au témoignage de Sean Astin aka Sam le Hobbit dans la saga. Après l’avoir visionnée en avant-première, il a reconnu que la série Les Anneaux de Pouvoir lui avait procuré « des frissons ».

Source : The Independent