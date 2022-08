Les Anneaux de Pouvoir : nouveau trailer en Terre du Milieu

Un autre trailer pour découvrir les Anneaux de Pouvoir – Crédit : Amazon Studios

Après un court teaser préparant à la sortie du nouveau trailer des Anneaux de Pouvoir, place aux images ! Amazon Studios vient de dévoiler la vidéo avec la promesse d’une aventure aussi grandiose que la trilogie du Seigneur des Anneaux qui a fait naître une belle amitié. L’occasion, notamment, d’en apprendre plus sur Elrond, un Elfe qui possède l’un des Anneaux. La série Prime Video se déroule durant le Second Âge de la Terre du Milieu avec des personnages et une intrigue inédits.

Un trailer qui montre l’ambition de la série basée sur l’œuvre de J.R.R. Tolkien

Game of Thrones a récemment lancé House of the Dragon, dont l’une des scènes a été défendue par les créateurs. Mais cela n’empêche pas Amazon Prime de lancer sa série heroic fantasy avec la promesse de moments épiques dans l’univers de J.R.R. Tolkien. Ce nouveau trailer nous montre des images inédites de la Terre du Milieu pendant le Second Âge.

Ces images montrent également que le budget a été consciemment utilisé pour offrir des visuels ambitieux. Amazon alloue pas moins de 500 millions de dollars à cette production pour offrir aux fans de l’univers une expérience majeure. Après tout, cette série a la lourde tâche de passer après la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Ce trailer arrive que Les Anneaux de Pouvoir débute sa diffusion à partir du 1er septembre puisque la date se retrouve avancé. Prime Video propose deux épisodes, de quoi passionner immédiatement les fans de J.R.R. Tolkien.

Reste à savoir si cette production se montrera à la hauteur de l’univers dépeint par J.R.R. Tolkien. Nul doute que les fans attendent fébrilement de découvrir une série dont la création n’est pas motivée par l’argent selon Jeff Bezos lui-même.

Source : YouTube