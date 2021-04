Les appareils connectés seront bientôt plus nombreux que les êtres humains sur Terre

Il y aura bientôt plus d’appareils connectés sur Terre que d’être humains. L’entreprise Gartner spécialisée dans le conseil et la recherche affirme que le nombre d’appareils connectés va passer à 6,2 milliards en 2021.

Les appareils connectés nous domineront-ils bientôt (de manière numérique) ? Selon Gartner, une entreprise américaine spécialisée dans le conseil et la recherche, ce n’est plus qu’une question de temps. En effet, le nombre d’ordinateurs, de smartphones et de tablettes utilisés à travers le monde devrait passer à 6,2 milliards en 2021. Pour rappel, la population est actuellement estimée à 7,8 milliards. De plus, Gartner affirme qu’il y aura 125 millions d’appareils connectés supplémentaires en 2022.

Une organisation typique de télétravail – Crédit : Vlada Karpovich / Pexels

Si le nombre d’appareils connectés dépasse bientôt celui des êtres humains sur Terre, la raison principale est évidemment la pandémie de Covid-19 qui a précipité cette explosion. N’étant toujours pas complètement maîtrisée à l’heure actuelle, la situation sanitaire entraîne des confinements à travers le monde comme le troisième confinement généralisé en France annoncé par le président le 31 mars au soir.

Quelle est la raison évidente derrière ces nombres en hausse exponentielle ?

Qui dit confinement, dit télétravail. La population utilise donc de plus en plus d’appareils connectés au quotidien. D’ailleurs, n’hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs logiciels et services gratuits ou payants si vous êtes dans la même situation. La hausse de l’utilisation des smartphones et des ordinateurs portables précipite le déclin déjà entamé des ordinateurs fixes de bureau. En 2019, le nombre d’ordinateurs de bureau était de 552 millions. Il a ensuite chuté à 522 millions en 2020 et ce nombre sera encore en baisse cette année.

Le directeur principal de la recherche chez Gartner, Ranjit Atwal, a expliqué que : « la connectivité est déjà un problème pour de nombreux utilisateurs qui travaillent à distance. Mais à mesure que la mobilité reviendra sur le marché du travail, la nécessité d’équiper les employés capables de travailler n’importe où avec les bons outils sera cruciale ». Il a également ajouté que : « la demande d’ordinateurs portables et d’autres appareils connectés 4G / 5G augmentera à mesure que la justification commerciale augmentera ».

Enfin, la pandémie aura impacté de manière définitive le travail et l’éducation qui seront désormais davantage tournés vers le digital. Comme Ranjit Atwal l’a précisé, « alors que le travail à distance se transforme en travail hybride, que l’enseignement à domicile se transforme en éducation numérique et que les jeux interactifs se déplacent vers le cloud, les types et le nombre d’appareils dont les gens ont besoin, possèdent et utilisent continueront d’augmenter ». Pour résumer, les appareils connectés portables seront de plus en plus nombreux tandis que les appareils fixes commencent à décliner de manière progressive.

Source : TechRadar