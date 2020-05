Les Apple Store vont rouvrir leurs portes, voici les mesures de sécurité mises en place

Crédit : Apple

Les magasins du monde entier, Apple Store ou autre, ont été parmi les premiers à devoir s’adapter à la pandémie de Covid-19 il y a quelques mois. Néanmoins, assurer la protection de la clientèle et des employés n’a pas toujours été suffisant, ce qui a causé la fermeture de nombreuses enseignes. En Chine par exemple, tous les Apple Store ont été temporairement fermés au début février. Les 42 boutiques chinoises avaient cependant été rouvertes en mars. Au même moment, l’Europe et les États-Unis rentraient à leur tour en confinement. Leurs boutiques Apple avaient donc dû momentanément mettre la clé sous la porte. Au total, il y a 510 Apple Store à travers le monde, dont 271 sur le sol américain. À ce jour, Apple a déjà rouvert 100 boutiques tout en instaurant de nouvelles mesures sanitaires de sécurité.

La nouvelle stratégie d’Apple pour rouvrir ses magasins

La responsable de la division de vente au détail chez Apple, Deirdre O’Brien, a publié une note détaillant la nouvelle stratégie. L’objectif est de garder les employés, la clientèle, mais aussi la communauté en sécurité. En tout premier lieu, les équipes ainsi que les clients devront porter un masque de protection. Si ces derniers n’en ont pas, c’est le magasin qui en fournira. La température corporelle sera vérifiée à la porte de la boutique avant même d’y entrer. Il y aura également des affiches d’information à propos de Covid-19, des symptômes et de ce qu’il faut faire en cas de contact avec une personne infectée.

De plus, les boutiques seront régulièrement désinfectées de fond en comble. Cela comprend les surfaces et les appareils Apple exposés. Si vous vous souvenez, Apple décourageait les visiteurs d’essayer l’Apple Watch et les AirPods en magasin il y a 2 mois. Bien que Deirdre O’Brien n’ait pas commenté à ce sujet, on se doute bien qu’il faut continuer à suivre cette précaution.

Enfin, la responsable a également précisé que : « nous avons également pris le temps de réfléchir à la manière de répondre encore plus efficacement aux besoins de nos clients, que ce soit en ligne ou dans nos magasins. Pour de nombreux magasins, cela signifie la possibilité de faire un retrait ou un dépôt sans contact. Si vous décidez d’acheter en ligne, nous pouvons expédier votre commande à domicile ou la préparer pour un retrait en magasin ». Apple met donc tout en œuvre pour subvenir aux besoins des clients. Le tout en maintenant une sécurité optimale pour toutes les personnes présentes en boutique. Nous n’avons cependant pas encore d’informations concernant la réouverture des 20 Apple Store français.

