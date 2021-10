Les armes à blanc bannies de The Boys, la plus jeune planète jamais observée, pas de conduite autonome intégrale pour Tesla, c’est le récap’

Eric Kripke refuse désormais les armes chargées à blanc sur le tournage de The Boys, un cliché dévoile la plus jeune planète observable baptisée 2M0437b, Tesla revient sur son logiciel de conduite autonome intégrale car il serait trop buggé, c’est le récap’ du jour.

Bientôt la fin des armes chargées à blanc sur les tournages ?

Le plateau de tournage de Rust a été la scène d’une tragédie la semaine dernière, lorsque l’acteur Alec Baldwin a causé la mort de la directrice de photographie Halyna Hutchins à cause d’une arme chargée à blanc et pourtant considérée comme sûre. Eric Kripke, showrunner de The Boys a déclaré qu’il refuserait désormais l’utilisation d’armes chargées à blanc et que seuls des CGI de flashs seront utilisés à l’avenir sur ses plateaux. Cette décision a été épousée par d’autres productions et les studios vont certainement prendre des mesures drastiques pour qu’aucun autre incident dramatique n’ait à nouveau lieu sur un plateau de tournage.

Les armes à blanc bannies du tournage – Crédit : Amazon Prime Video

Un cliché dévoile la plus jeune planète jamais observée

Une planète a été découverte par des astronomes à l’observatoire d’Hawaï, après trois ans d’observation. Cette exoplanète à plus de 400 années-lumière, est à ce jour la plus jeune planète jamais observée puisqu’elle serait 2000 fois moins ancienne que la Terre. Baptisée 2M0437b en référence à sa position dans le ciel, sa température est à plus de 1100 degrés Celsius. Ce bébé planète a été photographié par le télescope Subaru et Gaidos, et le cliché a été rendu public.

Vue directe de 2M0437 – Crédits : Télescope Subaru et Gaidos, et al. (2021)

La conduite autonome intégrale de Tesla annulée

Suite à plusieurs témoignages de dysfonctionnements de la version beta 10.3, Tesla revient sur son logiciel de conduite autonome intégrale. Sans pour autant fournir d’explication détaillée, Elon Musk a annoncé sur Twitter ce dimanche que « Voyant quelques problèmes avec [version] 10.3, nous revenons temporairement à 10.2. » Rappelons que la conduite autonome « intégrale » est un terme abusif de marketing et que même Tesla insiste sur le fait que l’attention pleine du conducteur sera toujours nécessaire, même avec un outil d’assistance à la conduite.

