Les aspirateurs Dreame à prix cassé chez Amazon pour le Black Friday

Voir le Dreame D10 Plus à prix mini

Profitez du Black Friday pour faire le plein de bonnes affaires ! Pour vous aider, on a cherché pour vous les meilleures offres de cet événement exceptionnel et on a trouvé plusieurs pépites chez Amazon : les aspirateurs Dreame à prix mini !

Parmi les offres, on vous propose le Dreame D10 Plus disponible exceptionnellement pour 349€ au lieu de 399€ habituellement.

Très pratique, cet aspirateur robot vous offre 45 jours de liberté. Il est en effet capable de retourner à sa base de lui-même et propose une base de collecte de 2,5 litres pour votre poussière. Pour un nettoyage performant, il propose la navigation LiDAR laser et peut cartographier un logement de 100m2 en 8 minutes seulement.

Il peut ainsi éviter les obstacles dans votre maison et nettoyer en profondeur tous vos sols. Il offre également la programmation et la personnalisation du nettoyage, une puissance d’aspiration de 4000Pa et le lavage 2 en 1 grâce à un réservoir d’eau. Enfin, il propose une batterie de 5200 mAh pour 170 minutes de nettoyage sans interruption.

Le Dreame L10s Pro à prix mini chez Amazon

Voir le Dreame L10s Pro à prix mini

Pendant le Black Friday, vous pouvez également profiter du Dreame L10s Pro à prix cassé. Pendant quelques jours chez Amazon, l’aspirateur robot est en effet disponible pour seulement 459€ au lieu de 589€ habituellement.

2 en 1, le Dreame L10s Pro propose une serpillière rotative, la détection d’obstacles 3D, une cartographie multi-étages, une puissance d’aspiration de 5300Pa et la compatibilité avec le WiFi et Alexa. Il peut nettoyer tout votre logement, y compris les sols durs et les tapis et aspire sans problème tous les poils d’animaux.

Le Dreame L10s Pro à prix cassé pour le Black Friday

Voir le Dreame L10s Ultra à prix mini

Vous souhaitez aller encore plus loin dans le nettoyage de votre maison ? Dreame vous propose également le L10s Ultra à prix mini chez Boulanger. Très haut de gamme, il est disponible pour le Black Friday pour seulement 999€ au lieu de 1189€.

Clairement luxueux, il est difficile de trouver ce que le Dreame L10s Ultra ne propose pas. Sur sa fiche technique exceptionnelle, on trouve notamment une base auto-nettoyante, la détection d’obstacles 3D avec intelligence artificielle, une puissance d’aspiration de 5300Pa, une batterie pouvant tenir pour un nettoyage de 210m2 et la compatibilité avec Alexa. Il supporte également le nettoyage des sols durs comme des tapis pour un nettoyage profond pendant que vous pouvez vaquer à toutes vos occupations.

Le Dreame H12 à prix mini chez Amazon

Voir le Dreame H12 à prix mini

Enfin, pour ceux qui préfèrent les aspirateurs balai, on a trouvé une offre en or : le Dreame H12 disponible pour seulement 349€ au lieu de 429,99€. Très performant, il propose le nettoyage des saletés humides et sèches pour un nettoyage 2 en 1 rapide et efficace.

Avec le Dreame H12, vous profitez du nettoyage facile des bords, d’une brosse autonettoyante, d’un réservoir d’eau 900ml et d’une autonomie de 35minutes grâce à sa batterie de 4000mAh. Et pour encore plus de simplicité, il propose un écran LED pour vous donner toutes les informations essentielles à savoir sur votre aspirateur. Il aspire, nettoie et lave en même temps : difficile d’en demander plus pour un aspirateur !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Dreame.